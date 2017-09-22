Sonüstün, Vatandaşlık Uygulamalarının Bir An Önce Durdurulmasını İstedi



Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, vatandaşlık uygulamalarının bir an önce durdurulmasını istedi.

Sonüstün, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinin 1.5 yıl içerisinde 940 “İstisnai” ya da “Zorunlu” yurttaşlık, İçişleri Bakanlığı aracılığı ile de sayısı resmi olarak açıklanmayan ve 10 binin üzerinde olduğu belirtilen yurttaşlık dağıttığını ileri sürdü.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın adaletten yoksun, hukuk dışı olduğunu savunarak, uygulamaların biran önce durdurulmasını talep etti.

“Vatandaşlıkların bir tek amacı var, o da Kıbrıslı Türkleri yok etmek, iradelerini tamamen ortadan kaldırmaktır” diyen Salih Sonüstün, “Toplumsal muhalefeti yükseltmekten ve konuyu uluslararası mahkemelere taşımaktan başka yol yoktur” dedi.

(TUĞ/ŞEB)

