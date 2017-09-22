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22 Eylül 2017 Cuma 12:30

Sonüstün, Vatandaşlık Uygulamalarının Bir An Önce Durdurulmasını İstedi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, vatandaşlık uygulamalarının bir an önce durdurulmasını istedi

Sonüstün, Vatandaşlık Uygulamalarının Bir An Önce Durdurulmasını İstedi
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, vatandaşlık uygulamalarının bir an önce durdurulmasını istedi.

Sonüstün, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinin 1.5 yıl içerisinde  940 “İstisnai” ya da “Zorunlu” yurttaşlık, İçişleri Bakanlığı aracılığı ile de sayısı resmi olarak açıklanmayan ve 10 binin üzerinde olduğu belirtilen yurttaşlık dağıttığını ileri sürdü.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın adaletten yoksun, hukuk dışı olduğunu savunarak, uygulamaların biran önce durdurulmasını talep etti.

“Vatandaşlıkların bir tek amacı var, o da Kıbrıslı Türkleri yok etmek, iradelerini tamamen ortadan kaldırmaktır” diyen Salih Sonüstün, “Toplumsal muhalefeti yükseltmekten ve konuyu uluslararası mahkemelere taşımaktan başka yol yoktur” dedi.

(TUĞ/ŞEB)

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selennnnnnnnnnnn 1 hafta önce

benim eşim coccukken savasta kıbrısta bulunan kıbrıslılradan sizin deyiminizle eski kıbrıslılardan......beni niyee vatantaş yapmıyorlar 4 sene evliyim baş vuralı 1 sene olacak neyi kaldıracakmışsınıoz merak ettim...........................

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