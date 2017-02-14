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14 Şubat 2017 Salı 10:50

Sönmezliler Ocağı: “enosis Kararı Müzakere Sürecine Ciddi Takoz”

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözüm bulabilme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde Rum Meclisi’nde onaylanan Enosisle ilgili kararın&nbsp; müzakere sürecine ciddi anlamda&nbsp; takoz koyduğunu belirtti.

Sönmezliler Ocağı: 'enosis Kararı Müzakere Sürecine Ciddi Takoz”
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Lefkoşa 14 Şubat 17 (.): Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözüm bulabilme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde Rum Meclisi’nde onaylanan Enosisle ilgili kararın  müzakere sürecine ciddi anlamda  takoz koyduğunu belirtti.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yaptığı yazılı açıklamada “Kıbrıs Türk tarafı olarak bir sonuca ulaşabilmek için karşı tarafa uzatılan zeytin dalına karşı, Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasına ilişkin Rum Meclisi’nde alınan karar düşündürücü olduğu kadar, iki taraf arasında kurulmak istenen barış köprülerini de berhava edici niteliktedir” dedi.

Kıbrıs’ta bu noktaya gelinmesindeki tek nedeninin, Ada’yı Yunanistan’a ilhak etme çabaları olduğunu vurgulayan Esenyel 950’de alınan bir kararı  kritik aşamada gündeme taşımanın çözüm çabalarına  ciddi  darbe oluşturduğunu ifade etti.

Esenyel, söz konusu kararın yeniden canlandırılmasının  halklar arasında güveni bir o kadar daha sarsacağını ve olumsuzluklarının  müzakere sürecine de yansıyacağını belirtti.

Rum tarafını  bir kez daha sağduyuya davet eden Esenyel  çözüm umutlarının tükenmesine yönelik adımların barışa hizmet etmediğini vurguladı.

(YIL/HA) 

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