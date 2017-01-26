FLAŞ HABER

Önlem Alınmalı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2017 Perşembe 10:58

Sönmezliler Ocağı, 27-28 Ocak 1958’deki Direnişi’nin Özgürlüğe Açılan Yolda Bir Meşale Olduğunu Vurguladı

Sönmezliler Ocağı, 27-28 Ocak 1958'deki Direnişi'nin Özgürlüğe Açılan Yolda Bir Meşale Olduğunu Vurguladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Sönmezliler Ocağı, 27-28 Ocak 1958’deki direnişin özgürlüğe açılan yolda bir meşale olduğunu vurguladı.

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk halkının, İngiliz sömürge idaresine karşı 27-28 Ocak 1958’deki direnişinin yıldönümü nedeniyle bildiri yayınladı.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, yayınladığı bildiride, o günlerde Rumların Ada’yı Yunanistan’a bağlama girişimleri ve bu yönde yaptıkları açıklamaların ayyuka çıktığını belirterek, “Bu durum karşısında Kıbrıslı Türkler olarak sessiz kalamazdık. Bu yüzden başta Lefkoşa olmak üzere; büyük kentlerde toplanan gençler, halkımızın da katılımıyla ilk kez dünyaya sesini duyurmaya çalışmıştı” dedi.

Rumların ikide bir Enosis istemiyle sokağa dökülmesinden rahatsız olan İngiliz sömürge idarecilerinin, bu kez Türklerin de başkaldırısı ile afalladığını ve yürüyüşe geçen gençlere karşı orantısız güç kullandığını anlatan Esenyel, Lefkoşa ve Mağusa’da iki günde yedi şehit verildiğini, Türk halkının taleplerinin dünya kamuoyuna duyurulduğunu anlattı.

Esenyel, o günlerden bu yana Rum tezlerinde bir değişiklik görmediklerini ifade ederek, süregelen görüşmelerde Kıbrıslı Türklerin önceliğinin siyasi eşitlik, Türkiye’nin garantisi ve Türk askerinin koruması altında yaşamını güven içinde sürdürmesi olduğunu belirtti.

Erden Esenyel, Kıbrıs Türklerinin bu günlere ulaşmasında verdiği mücadelelerin önemine işaret ederek, 27-28 Ocak’ın bunlar arasında müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bkp: “yeni Zirvenin Başarısı İçin İyi Bir Hazırlık Yapılmalı” Bkp: “yeni Zirvenin Başarısı İçin İyi Bir...
UKÜ’de Trademaster Platformu İle Finans Laboratuvarı Açıldı UKÜ’de Trademaster Platformu İle Finans Laboratuvarı...
Arıklı: "Halkım Artık Önünü Görmek İstiyor" Arıklı: "Halkım Artık Önünü Görmek İstiyor"
Soysan, Telekomünikasyon Altyapısının Özele Devredileceği Yönünde Duyumlar Olduğunu Belirtti Soysan, Telekomünikasyon Altyapısının Özele Devredileceği...
İskele’ye Tapu Amirliği İskele’ye Tapu Amirliği
Emekli Mücahitler Derneği’nden Mesaj Emekli Mücahitler Derneği’nden Mesaj
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Bkp: “yeni Zirvenin Başarısı İçin İyi...
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerin...

Haberi Oku