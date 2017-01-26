Sönmezliler Ocağı, 27-28 Ocak 1958’deki Direnişi’nin Özgürlüğe Açılan Yolda Bir Meşale Olduğunu Vurguladı

Sönmezliler Ocağı, 27-28 Ocak 1958’deki direnişin özgürlüğe açılan yolda bir meşale olduğunu vurguladı.

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk halkının, İngiliz sömürge idaresine karşı 27-28 Ocak 1958’deki direnişinin yıldönümü nedeniyle bildiri yayınladı.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, yayınladığı bildiride, o günlerde Rumların Ada’yı Yunanistan’a bağlama girişimleri ve bu yönde yaptıkları açıklamaların ayyuka çıktığını belirterek, “Bu durum karşısında Kıbrıslı Türkler olarak sessiz kalamazdık. Bu yüzden başta Lefkoşa olmak üzere; büyük kentlerde toplanan gençler, halkımızın da katılımıyla ilk kez dünyaya sesini duyurmaya çalışmıştı” dedi.

Rumların ikide bir Enosis istemiyle sokağa dökülmesinden rahatsız olan İngiliz sömürge idarecilerinin, bu kez Türklerin de başkaldırısı ile afalladığını ve yürüyüşe geçen gençlere karşı orantısız güç kullandığını anlatan Esenyel, Lefkoşa ve Mağusa’da iki günde yedi şehit verildiğini, Türk halkının taleplerinin dünya kamuoyuna duyurulduğunu anlattı.

Esenyel, o günlerden bu yana Rum tezlerinde bir değişiklik görmediklerini ifade ederek, süregelen görüşmelerde Kıbrıslı Türklerin önceliğinin siyasi eşitlik, Türkiye’nin garantisi ve Türk askerinin koruması altında yaşamını güven içinde sürdürmesi olduğunu belirtti.

Erden Esenyel, Kıbrıs Türklerinin bu günlere ulaşmasında verdiği mücadelelerin önemine işaret ederek, 27-28 Ocak’ın bunlar arasında müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.