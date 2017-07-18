Sönmezler Ocağı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kapsamında Mesaj Yayımladı

ESENYEL: “TÜRK ASKERİ VARLIĞI ADADA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TEMİNATI”

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Sönmezler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı.

Esenyel mesajında, Türk Askeri’nin Kıbrıs’taki varlığının, tüm adada barış ve güvenliğin teminatı olduğunu ifade etti.

Rum tarafı ile Yunanistan’ın ‘sıfır asker, sıfır garanti’ diyerek, Garanti Anlaşması’nın kaldırılması ve Türk Askeri varlığına son verilmesine ilişkin propagandasının dünyayı kandırmaya yönelik olduğunu savunan Esenyel, “Bizleri bu günlere ulaştırmada önemli pay sahibi olan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile tüm şehitleri saygıyla anar, gazilerimize huzurlu bir yaşam dileriz” dedi.

(UG/ŞEB)