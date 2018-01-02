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Sondaj platformu deniz dibine ulaştı

Sondaj platformu deniz dibine ulaştı

02 Ocak 2018 Salı 10:17
Sondaj platformu deniz dibine ulaştı
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“Kalipso” yatağına ulaşan ve sabitleme işlemleri tamamlanan “Saipem 12000” sondaj platformu dün deniz tabanına ulaştı.

Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan altıncı parseldeki “Kalipso” yatağına ulaşan ve sabitleme işlemleri tamamlanan “Saipem 12000” sondaj platformu dün deniz tabanına ulaştı.

Fileleftheros gazetesi “Son Hız ‘Kalipso’ya’ Doğru – Saipem 12000 Dün Öğle Saatlerinde Delmeye Başladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kalipso yatağında sabitlenen sondaj platformunun dün öğle saatlerinden itibaren denizin dibini delmeye başladığını yazdı.

Saipem 12000 platformunun bin 600 metre derinlik hedeflediğini vurgulayan gazete, Şubat ayının ilk haftasında tamamlanması beklenen sondaj sonrasında “Afrodit” yatağındakinden daha büyük bir doğal gaz yatağına ulaşılması beklentisinden söz etti.

Alithia gazetesi ise, 2018 yılının enerji kaynaklarının keşfedilmesi yılı olacağını iddia ederek, Güney Kıbrıs’ın MEB’inde bu yıl 6 sondajın gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazdı.

Diğer gazetelerin aksine Alithia, Saipem 12000 platformunun denizin dibini bugün veya yarın delmeye başlamasının beklendiğini de vurguladı.

Lakkotripis: “Doğal gaz için önümüzdeki 12 ay belirleyici olacak”

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, 2018 yılının doğal gaz sürecinin gidişatına ilişkin belirleyici olacağını belirterek gelecekteki sondajlara ilişkin 16 senaryo üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Lakkotripis, “bugüne kadar kesinleşmiş 4.5 TFC (ortalama) miktarında doğal gazları olduğunu, bu miktar göz önüne alındığında en iyi seçeneğin doğal gazın deniz altından borularla Mısır’daki sıvılaştırma terminallerine aktarılması olacağını” belirtti.

“Kalipso” yatağında gerçekleştirilen doğal gaz sondajının hemen ardından 3ncü parseldeki “Supya” yatağında, ENI/Kogas şirketlerinin sondaj gerçekleştireceğini ifade eden Lakkotripis, 2018’in ikinci yarısında ise, ExxonMobil/Qatar Petroleum şirketlerinin ortaklığında, 10’uncu parseldeki “Delfinos” ve “Anthia” yataklarında iki sondaj daha yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Son Güncelleme: 02.01.2018 11:18
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