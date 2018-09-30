banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
UÇAKLAR ERCAN'A İNEMİYOR!
Herkes şokta!
HERKES ŞOKTA!
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Mağusa’da cinayet!
MAĞUSA'DA CİNAYET!
banner282
Flaş Haber
Mağusa’da cinayet!
Kapat

Sonbahar’ın İlk Yağmuru Etkili Geldi

Sonbahar’ın İlk Yağmuru Etkili Geldi

30 Eylül 2018 Pazar 12:56
Sonbahar’ın İlk Yağmuru Etkili Geldi

BAZI İŞ YERLERİ VE EVLERİ SU BASTI, ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ
 

Sonbahar’ın ilk yağmuru Lefkoşa’ya etkili geldi. Lefkoşa’da sağanak  ve şiddetli dolu yağışı su baskınlarına neden oldu. Başkente zaman zaman leblebi büyüklüğünde dolu yağarken, düşen yıldırımlar ve gök gürlemelerinin ardından yaklaşık 14.00’te başlayan yağış, yaklaşık bir saat sürdü.

Birçok vatandaş yağmuru video kaydına alarak “sonbahar geldi, yağmuru özlemiştik” yorumlarıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Yağmurun ülkenin bazı diğer bölgelerinde de etkili olduğu belirtildi.

Meteoroloji Dairesi yağmurla ilgili tahminlerinde yanılmadı. Aynı tahminlere göre yarın ve salı günü de sağanak ihtimali var.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, aniden etkili olan yağışlar sonucu Lefkoşa'da bazı ev ve iş yerlerini su bastığını açıkladı. Açıklamaya göre, organize sanayi bölgesinde ilk tespitlere göre iki iş yerine ait depo ile Lefkoşa'da eski Peyak arkasındaki belediye evlerini su bastı.  Surlar içindeyse bir elektrik direği devrildi. İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Son Güncelleme: 30.09.2018 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağış Lefkoşa’da Etkili Oldu
Yağış Lefkoşa’da Etkili Oldu
Malyalılar Geleneksel Etkinlikte Buluştu
Malyalılar Geleneksel Etkinlikte Buluştu
KKTC Tüketiciler Derneği Yarınki Greve Destek Verecek
KKTC Tüketiciler Derneği Yarınki Greve Destek Verecek
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
Yonca Kavşağı-Ercan Güzergahına Yüksek Gerilim Hattı Düştü Trafik Durdu
Yonca Kavşağı-Ercan Güzergahına Yüksek Gerilim Hattı Düştü Trafik Durdu
Denktaş İskele’de Konuştu: “‘Hükümet Düştü Düşüyor, DP İle Ubp Hükümet Kuracak’ Dedikoduları Var...”
Denktaş İskele’de Konuştu: “‘Hükümet Düştü Düşüyor, DP İle Ubp Hükümet Kuracak’ Dedikoduları Var...”
Kktc Alevi Kültür Derneği “aşure Günü” Etkinliği Yaptı
Kktc Alevi Kültür Derneği “aşure Günü” Etkinliği Yaptı
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Mama Bağışı
Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Mama Bağışı
Yağmur ve rüzgar hasara yol açtı
Yağmur ve rüzgar hasara yol açtı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim