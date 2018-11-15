banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93714
ALTIN
210.052
DOLAR
5.3938
STERLİN
6.8869
EURO
6.0973
Hastane kapısını kırdı
HASTANE KAPISINI KIRDI
Kıbrıs Manşetin haberi operasyon yaptırdı
HABERİMİZ ÜZERİNE OPERASYONLAR BAŞLADI
Oktay KKTC'ye geldi
OKTAY KKTC'YE GELDİ
Dikkatsiz sürücü önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı.
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
banner282

‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği, 16. yılında ‘Sexteto Maestros’ Tango Orkestrasını, ‘İstanbul Tango Akademi’ Dansçılarını ve Amerikalı dansçı Julian İngram’ı Kıbrıs’lı sanatseverlerle buluşturuyor.

‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği, 16. yılında ‘Sexteto Maestros’ Tango Orkestrasını, ‘İstanbul Tango Akademi’ Dansçılarını ve Amerikalı dansçı Julian İngram’ı Kıbrıs’lı sanatseverlerle buluşturuyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:45
‘sonbahar Tango Günleri’ Başlıyor

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği, 16. yılında ‘Sexteto Maestros’ Tango Orkestrasını, ‘İstanbul Tango Akademi’ Dansçılarını ve Amerikalı dansçı Julian İngram’ı Kıbrıs’lı sanatseverlerle buluşturuyor.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, BRTK  işbirliği ve Telsim Vodafone Grup Şirketi’nin iletişim desteğiyle organize edilen etkinlikte,  Konserler ve gösteriler yanında, misafir dansçılar tarafından tangoyu denemek ve öğrenmek isteyen herkese 14 saatlik ücretsiz Tango eğitimi verilecek.

 

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, konser ve gösteriler, yarın, saat 21:00’de Bedesten, 17 Kasım Cumartesi saat 20:00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

 

Ücretsiz Tango Dersleri ise, 16 Kasım Cuma günü Bedesten’de yapılacak. 16:30-18:00 arası başlangıç seviyesi için Tango dersi, 18:30-19:15 arasında da orta ve ileri seviye için Tango dersi verilecek.

 

Detaylı program şöyle: 

 

“17 Kasım Cumartesi / CASA DUENDE

11:00-12:30 Başlangıç Seviyesi için Tango Dersi

13:45-15:00 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

15:15-16:45 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

 

18 Kasım Pazar / CASA DUENDE

11:00-12:30 Başlangıç Seviyesi için Tango Dersi

12:45-14:00 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

14:15-15:30 Başlangıç ve Orta Seviye için Tango Dersi

18:00-21:00 Julian Ingram gözetiminde Pratik

 

Milonga Geceleri

16 Kasım Cuma, 21:00-24:30 / BEDESTEN - Lefkoşa

17 Kasım Cumartesi 23:00-0300 / Tango Cafe – Lefkoşa”

 

Açıklamada, tüm etkinlikler için tangocyprus.com adresinden rezervasyon yapılabileceği ve 0542 8801888 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi. 

 (HUR/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Partililere Teşekkür Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Partililere Teşekkür Etti
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü…
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü…
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “türkiye, Bugüne Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonra Da Özverili Desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Sağlamaya Devam Edecektir.”
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “türkiye, Bugüne Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonra Da Özverili Desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Sağlamaya Devam Edecektir.”
Kemal Aşık Yarın Anılacak
Kemal Aşık Yarın Anılacak
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü
Ltb Orkestrası Bandabuliya Sahnesinde Konser Verdi
Ltb Orkestrası Bandabuliya Sahnesinde Konser Verdi
İpek Deniz Karagöz’ün
İpek Deniz Karagöz’ün "sekiz/eıght" Kişisel Sergisi Pazartesi Günü Sanatseverlerle Buluşuyor
Solo Türk Yarın İskele Semalarında Gösteri Uçuşu Yapacak
Solo Türk Yarın İskele Semalarında Gösteri Uçuşu Yapacak
Kktc 35 Yaşında…lefkoşa’da Resmigeçit Töreni Yapıldı
Kktc 35 Yaşında…lefkoşa’da Resmigeçit Töreni Yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim