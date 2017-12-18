SONBAHAR PATATES ALANLARIYLA İLGİLİ ASKI LİSTELERİ ASILDI

5 GÜN SÜREYLE ASKIDA KALACAK



İTİRAZLAR 22 ARALIK CUMA MESAİ BİTİMİNE KADAR YAPILABİLECEK



2017 Sonbahar Patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen sonbahar patates alanları köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığı bildirildi.



Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, askı listeleri 18- 22 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih de dâhil ) 5 iş günü süreyle köy kahvesi ve/veya köy muhtarlığında askıya alındı.



Askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticiler 22 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.



Açıklamada, itirazda bulunacak patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiği ve itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı kaydedildi.



Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği, Komite tarafından patates olarak saptanan parsellerin 2017–2018 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem göreceği de belirtildi.



Açıklamada, “Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktır.” denildi.