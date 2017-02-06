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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Son Bir Haftada Toplam 61 Trafik Kazası Oldu: 30 Kişi Yaralandı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 61 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Son Bir Haftada Toplam 61 Trafik Kazası Oldu: 30 Kişi Yaralandı
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 (.): Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 61 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Polis bültenine göre, 30 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında yaşanan kazalardan 17’si süratli araç kullanma,  13’ü kavşakta durmama, 11’i yakın takip ile dikkatsiz sürüş ve 9’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 293 bin 400 TL hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı; Lefkoşa’da 37, Gazimağusa’da10, Girne’de 9, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 1 olarak gerçekleşti.

Trafik ekipleri aynı tarihlerde gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 6 bin 274 araç sürücüsünü denetledi.

Yapılan denetimlerde trafik suçu işleyen 763 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Haklarında ileri işlem başlatılan araç sürücülerinin 182’si süratli araç kullanma, 4’ü tehlikeli sürüş, 27’si dikkatsiz sürüş, 31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 5’i ehliyetsiz araç kullanma, 164’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 89’u trafik levha ve işaretlerine uymama ve geriye kalanlar ise diğer suçlardan rapor edildi.

(UG/ÖK)

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