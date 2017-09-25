Son Bir Haftada 71 Trafik Kazası, 21 Yaralı

Bir haftalık süredeki trafik kazalarının mali boyutu 351 bin 700 TL olarak hesaplandı.

24’ü süratli araç kullanmaktan, 19’u yakın takipten, 11’i kavşakta durmamaktan, 10’u da dikkatsiz sürüşten meydana gelen kazaların 36’sı Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 13’ü Girne, 2’si Güzelyurt, 1’i de İskele’de yer aldı.

Polis basın bültenine göre, 18-24 Eylül arasında meydana gelen 71 trafik kazasının 17’si yaralanma, 54’ü de hasarla sonuçlandı. Kazalarda 21 kişi yaralandı.