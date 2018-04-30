Son Bir Haftada 67 Trafik Kazası Oldu… 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Ülke genelinde son bir haftada 67 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre, 23- 29 Nisan döneminde meydana gelen 67 trafik kazasında, 2 kazada 2 kişi öldü, 15 kazada da toplam 21 kişi yaralandı.



Kazaların 18’i süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş, 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi.



Kazalarda toplam 336 bin TL hasar oldu. Kazaların, 25’i Lefkoşa, 21’i Gazimağusa, 16’sı

Girne, 4’ü Güzelyurt, 1’i de İskele’de meydana geldi.



(ID/HA)