

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR!

Erata ve Etem’e son veda...Lefkoşa Surlariçi’nde 33 yaşındaki B. P. isimli kişinin ciddi şekilde cinsel istismarına maruz kaldıkları iddia edilen iki çocuk dün uzmanlar eşliğinde olay yerine götürüldü ve polise yaşadıklarını anlattıLefkoşa Surlariçi’nde 33 yaşındaki B. P. isimli kişinin ciddi şekilde cinsel istismarına maruz kaldıkları iddia edilen iki çocuk dün Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan uzman psikologlar ve ailelerinin eşliğinde olay yerine götürüldü. İki çocuk, burada neler yaşadıklarını polise anlattı.Küçük çocukların cinsel istismara maruz kaldığına dair iddiaları araştıran polis, halen aranmakta olan ve olayın patlak vermesinden hemen önce yurt dışına kaçtığı belirtilen B. P.’nin cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edilen 3 erkek çocuğun daha ismine ulaştı. Bu çocukların da, ilk iki çocuk gibi aynı binaya götürüldükleri ve cinsel istismara maruz kaldıkları iddia edildi.B. P. tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları iddia edilen 10 ve 11 yaşındaki iki çocuk dün önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildi, ardından da olay yerine götürüldü.Çocuklar, uzman psikologlardan destek alarak yaşadıklarını polise anlatırken, olayı soruşturan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polisler ile Olay Yeri İnceleme Uzmanları da inceleme yaptı, delil topladı. Polis, çocukların gündüz saatlerinde söz konusu binada taciz edildiklerine dair önemli bulgular elde etti.Polis, ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne resmi başvuruda bulunarak, zanlının güneyde olup, olmadığının bilgisini talep etti.Zanlının Berlin’e kaçtığı iddia edilmişti33 yaşındaki bir erkek şahsın, 10 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu ve olayın patlak vermesinden hemen önce Güney Kıbrıs’a kaçtığı, oradan da Berlin’e gittiği iddia edilmişti.Çocukların yaşadıkları cinsel saldırıyı çevrelerindeki kişilere ve ailelerine anlatmasıyla olay ortaya çıkmış ve aileler polise suç duyurusunda bulunmuştu.B. P.’nin, olay polise yansımadan bir süre önce bir tanıdığına işlediği suçu itiraf ettiği ve polise gidip teslim olacağı konusunda söz verdiği ancak 29 Ocak tarihinde adanın güneyine kaçtığı öğrenilmişti.Öte yandan, İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite, gerekli bilgiyi Rum polisine bildirmişti.Kaynak: Kıbrıs