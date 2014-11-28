Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emekli Polis Müdürü Osman Aydın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki İsmail Safa Cami’de kılınan öğle namazının ardından toprağa verilen 61 yaşındaki Osman Aydın’ın cenazesine, ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Erdinç Korkuter, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, bakanlar, milletvekilleri, diğer polis ve devlet yetkilileri ile sevenleri katıldı.