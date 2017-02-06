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06 Şubat 2017 Pazartesi 06:28

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Ani geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 40 yaşındaki Övgü Eminel Koruoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi

Geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 40 yaşındaki Övgü Eminel Koruoğlu, gözyaşları arasında dün Lefkoşa'da toprağa verildi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Övgü Eminel Koruoğlu, önceki gün evinde rahatsızlanmış ve yaşamını yitirmişti.

Övgü Eminel Koruoğlu, dün İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.

Eşi Kader Koruoğlu, cenaze töreni boyunca eşinin fotoğrafına bakıp, gözyaşı döktü. Zamansız veda eden eşinin tabutuna sarılan Kader Koruoğlu, tören boyunca metanetli olmaya çalıştı.

Cenaze törenine, Övgü Eminel Koruoğlu’nun ailesi yanında, akrabaları, kalabalık bir halk topluluğu ve bazı bakanlarla milletvekilleri de katıldı.


Kaynak: Kıbrıs

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