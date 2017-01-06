Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 07:24

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Son Yolculuğuna Uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Arif Olgun’a hüzünlü veda
Sivil Savunma Teşkilatı Kurucu Başkanı Arif Olgun son yolculuğuna uğurlandı.

İngiliz Ordusu’nda uzun yıllar Binbaşı olarak görev yapmış, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Eski Müfettişi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı, Sivil Savunma Teşkilatı Kurucu Başkan’ı, Eski Müzakerecilerden Ergün Olgun’un babası Arif Olgun dün son yolculuğuna uğurlandı. Arif Olgun’un cenaze törenine başta ailesi olmak üzere, sevenleri ve bazı siyasiler katıldı. Olgun, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verildi.


Yeni Bakış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN “BORÇLARI ÖDEYİN” UYARISI TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN “BORÇLARI ÖDEYİN”...
Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR
DENKTAŞ, TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ DENKTAŞ, TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL...
DENKTAŞ, ZEKÂ ÇORBA ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ DENKTAŞ, ZEKÂ ÇORBA ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ...
NAMUS MESELESİ: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI! NAMUS MESELESİ: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ AÇILDI
Kültür Dairesi’nin düzenlediği 26. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi dün İsmet Vehit Güney Sergi...

Haberi Oku