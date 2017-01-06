Arif Olgun’a hüzünlü veda



İngiliz Ordusu’nda uzun yıllar Binbaşı olarak görev yapmış, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Eski Müfettişi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı, Sivil Savunma Teşkilatı Kurucu Başkan’ı, Eski Müzakerecilerden Ergün Olgun’un babası Arif Olgun dün son yolculuğuna uğurlandı. Arif Olgun’un cenaze törenine başta ailesi olmak üzere, sevenleri ve bazı siyasiler katıldı. Olgun, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verildi.Yeni Bakış