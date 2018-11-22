banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92629
ALTIN
209.410
DOLAR
5.2858
STERLİN
6.8338
EURO
6.0301
Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis
HIRSIZ TURİSTE 3 YIL 4...
Afrika davası devam ediyor
Afrika davası devam ediyor
Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi Evini Ateşe Verdi
Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi...
Furkan teminata bağlandı
Furkan teminata bağlandı
banner282

Son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ebeoğlu’nun cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’ndeki cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

87 yaşındaki Ebeoğlu, tedavi gördüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde dün sabaha karşı yaşamını yitirmişti.

Ebeoğlu’nun cenazesine, KKTC siyasilerinin yanı sıra Rum kesiminden de katılanlar oldu.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)” Basın Sorumlusu Banayodi Fellukas, 2 dönem Limasol Belediye Başkanlığı ve bir dönem de İçişleri Bakanlığı yapan Andreas Hristu, futbol camiası, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde ayrıca tabuta, AEL, Fenerbahçe, Doğan Türk Birliği formaları konuldu.
ORTAK LİGİN İLK KIBRISLI TÜRK GOL KRALI

3 Şubat 1931’de Limasol’da doğan Sevim Ebeoğlu, uzun yıllar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'nde (DTB) futbol oynamıştı.

1950’li yıllarda AEL formasıyla yıldızı parlayan Ebeoğlu, Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde gol kralı olan ilk Kıbrıslı Türk unvanını da taşıyordu. AEL formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Ebeoğlu, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Sevim Ebeoğlu, sarı lacivertlere aşkı nedeni ile AEL’in mavi beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı lacivert renklere çevrilmesine de öncülük etmişti.
 

Son Güncelleme: 22.11.2018 18:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Kasım 2018 Cuma Gündemi
23 Kasım 2018 Cuma Gündemi
Dikkat Düzeltme!!!
Dikkat Düzeltme!!!
Samani Akıncı’nın Samimiyetle Çözümü Zorlamasının Rumların Siyasal Eşitliğe Dayalı Federasyonu İsteyip İstemediklerinin Sorgulanmasına Neden Olduğunu Söyledi
Samani Akıncı’nın Samimiyetle Çözümü Zorlamasının Rumların Siyasal Eşitliğe Dayalı Federasyonu İsteyip İstemediklerinin Sorgulanmasına Neden Olduğunu Söyledi
Capitalbank'ta hazine eğitimleri son sürat devam ediyor
Capitalbank'ta hazine eğitimleri son sürat devam ediyor
Sanayi Odası: “gazimağusa-yeniboğaziçi-iskele Bölgeleri Emirnamesi Taslağının, Ülke Gerçeklerine Göre Hazırlanmadı”
Sanayi Odası: “gazimağusa-yeniboğaziçi-iskele Bölgeleri Emirnamesi Taslağının, Ülke Gerçeklerine Göre Hazırlanmadı”
Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Dpö’nün “ekonomik Ve Sosyal Görünüm” Kitabı Yayımlandı
Dpö’nün “ekonomik Ve Sosyal Görünüm” Kitabı Yayımlandı
Barolar Birliği “kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Panel Gerçekleştirecek
Barolar Birliği “kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Panel Gerçekleştirecek
Türkmenköy’de Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri İle İlgili Uygulamalı Eğitim Verilecek
Türkmenköy’de Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri İle İlgili Uygulamalı Eğitim Verilecek
Sağlık Bakanlığı Koah Farkındalık Semineri Düzenledi
Sağlık Bakanlığı Koah Farkındalık Semineri Düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim