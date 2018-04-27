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Son yolculuğuna uğurlandı...

Tedavi görmüş olduğu hastanede, zamanız şekilde hayata gözlerini yuman GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay, Ailesini, sevenlerini ve öğrencilerini derin yasa boğdu.

Son yolculuğuna uğurlandı...

Tedavi görmüş olduğu hastanede, zamanız şekilde hayata gözlerini yuman GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay, Ailesini, sevenlerini ve öğrencilerini derin yasa boğdu.

27 Nisan 2018 Cuma 20:40
Son yolculuğuna uğurlandı...

Tedavi görmüş olduğu hastanede, zamanız şekilde hayata gözlerini yuman GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay, Ailesini, sevenlerini ve öğrencilerini derin yasa boğdu. Zamansız ölümünün ardından GAÜ Senato Hall’de bir araya gelen dostları, ailesi ve öğrencileri, Dr. Ali Fuat Atalay için tören düzenledi. Merhum Dr. Ali Fuat Atalay için düzenlenen törene, ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katılırken, törende duygusal anlar yaşandı. Törende Merhum Dr. Ali Fuat Atalay’ın ailesi ve iş arkadaşları duygularını anlatan konuşma gerçekleştirdi. GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halin Bareke “Ali Faut hocamız bizim deniz fenerimiz ve liderimizdi. Bizlerin her zaman yanındaydı. 23 Temmuz 1967 Trabzon Of doğumluydu. 1992 yılında Uludağ Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. En son Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. ”Deniz Feneri” olarak gördüğümüz hocamız hep yanımızda olacak.” Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı “Bir dğerimizi kaybettik. Hepimizin dostu, abisi, hocası gibi davranırdı. Zor günler geçirdi, çok başarılıydı kısa süre aynı hastanede çalıştık ve burada olduğu tüm süreçte diyaloğu ve ilişkileri en üst düzeydeydi. GAÜ için ve ailesi için büyük bir kayıptır. Dünya içinde… Aramızdan çok erken ve zamansız ayırdı. Onun bize gösterdiği yollarda devam edeceğiz.Başımız sağolsun.” GAÜ Eski Akademisyeni Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu “GAÜ’de 3 yıl geçirdik birlikte. Benim için dosttu. Birlikte olmaktan onur duyduğum bir kardeşim dostum, neşe kaynağım, üstadımdı. Yüksek Lisans öğrencimdi. Mustafa Kemal’in ilkelerini savunan büyük bir çağdaştı. Hayatıma giren “Adam gibi adamdı”. Kendisinden öğrendiğim çok şey vardı. Derin bilgisi, sarsılmaz meslek aşkı olan, önünde saygıyla eğildiğimiz bir doktordu. Öğrencilerini ilkeleri olan bir birey olarak yetiştirirdi. Dün ona sürpriz yapmak için geldim. Akşam yemekteyken acı haberi aldık. Aklımın ucundan geçmezdi. İnsanların hayatını kurtardı, yetiştirdiği öğrencileri hepsi ona minnet borçludur.” Sağlık Meslek Yüksekokulu Akademisyeni Yrd.Doç.Dr.Ayşe Seyer Çağtan “Biz dostumuzu, abimizi, deniz fenerimizi kaybettik. Onunla çalışmak bizim için büyük bir gururdu. Sıkıntılarımız olunca odasına koşardık. Onun bir cevabı bile bizim yüreğimizi rahatlatırdı. Işıklar içinde olsun.” Merhum Ali Fuat Atalay’ın Kızı Örgenur Atalay “Babamın bana geçtiğimiz sene verdiği “Ataol Behramoğlu”nun kızıma mektuplar dizeleri, başucumda dururdu; ailemi özledikçe açardım. Onun hediyesiyle başladım. Biz sizlerle tanışıyoruz, sizden sürekli bahsederdi. Öğrencilerini hep çok severdi. Sizden çok gurur duyardı. O yüzden ben sizi tanıyorum. Kardeşimle bana iyi olmanız gerekiyor aşağısı kurtarmaz derdi. Çok zor konuşmak… Ben babamla çok gurur duyuyorum. Çünkü o çok gurur duyulacak bir adamdı. Meslek hayatı içerisinde en mutlu olduğu yer Girne Amerikan Üniversitesi’nde geçirdiği zamanlardı. Ben babamdan çok şey öğrendim. “İnsanlık onuru ile yaşamak ve adil olmak”; çok önemsediği şeylerdi. Umarım onu hayal kırıklığına uğratmam. Çünkü alçak dallara konamam, iyi olmak zorundayım. Dün gece uzun ve ağıtlıydı. “Sevginin tomurcuğu çok acıdı”. Merhum Ali Fuat Atalay’ın Oğlu, Dorahan Atalay Ben babam gibi olmak istiyorum. O mükemmel bir insandı. Onun yanında oturduğunuzda her ne olursa olsun farklı hissederdiniz. Her zaman karşısındakine bir şey katardı. Ben dün akşam kendimi kaybettim. Çok planlarım vardı; anlattıklarını yapmak isterdim. Bana her zaman doğrunun peşinde koşmayı ve yeniliklere açık olmayı; geçmişi değil geleceği düşünmeyi, hayatla mücadele etmeyi öğretti.” GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise yayımladığı mesajında şunları söyledi; “Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü’müz, Dr. Ali Fuat Atalay Bey’in vefatını derin bir teesür ile öğrendim. GAÜ Ailesi’nin üzüntüsü çok büyüktür. Çok değerli ‘Hocam’ıza rahmet; Ailesine, tüm çalışma arkadaşlarına ve öğrencilerimize en içten taziye dileklerimi iletiyorum.”

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