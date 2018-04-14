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Son dakika… Türkiye’den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Son dakika… Ankara’dan ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye operasyonuna karşı ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ‘Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur’ ifadelerinde bulundu.

Son dakika… Türkiye’den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Son dakika… Ankara’dan ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye operasyonuna karşı ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ‘Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur’ ifadelerinde bulundu.

14 Nisan 2018 Cumartesi 10:42
Son dakika… Türkiye’den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama
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ABD, İngiltere ve Fransa’nın Doğu Guta’da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye’nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktalar bombalaması üzerine Türkiye’den de ilk açıklama geldi.

İşte Türkiye’den gelen o açıklama;

“Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

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