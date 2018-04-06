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SON DAKİKA! Türkiye'yi şoke eden katliamla ilgili flaş gelişme!

Son dakika... Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi ise serbest bırakıldı

SON DAKİKA! Türkiye'yi şoke eden katliamla ilgili flaş gelişme!

Son dakika... Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi ise serbest bırakıldı

06 Nisan 2018 Cuma 22:43
SON DAKİKA! Türkiye'yi şoke eden katliamla ilgili flaş gelişme!
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi serbest bırakıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim  Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski  eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın,  Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir  Armağan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan  Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (37) ile eski eşi Saadet Aylin B'nin emniyetteki  işlemleri tamamlandıç

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi  Saadet Aylin B. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

ESOGÜ'de dün Bayar, eğitim fakültesi binasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi  Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu,  Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla  öldürmüş, olayın ardından zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski  eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı.

Zanlı Volkan Bayar hakkında, ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim  üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü  belirtilmişti.

Son Güncelleme: 06.04.2018 22:48
Anahtar Kelimeler:
Volkan BayarKatliam
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