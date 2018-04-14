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Son Dakika… Trump: Suriye’ye saldırı emri verdim!

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'yi vurma emri verdiğini açıkladı. Trump, Fransa ve İngiltere'nin ABD ile güçlerini birleştirdiğini ifade etti.

Son Dakika… Trump: Suriye’ye saldırı emri verdim!

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'yi vurma emri verdiğini açıkladı. Trump, Fransa ve İngiltere'nin ABD ile güçlerini birleştirdiğini ifade etti.

14 Nisan 2018 Cumartesi 08:48
Son Dakika… Trump: Suriye’ye saldırı emri verdim!
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Suriye Duma’da kimyasal saldırıda bulunduğu iddialarıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump Suriye’yi vurma emri verdiğini belirterek, “Kısa bir süre önce, ABD Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın askeri üstlerinin vurulması emrini verdim. Fransa ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri ile kombine bir operasyon şu anda devam ediyor.” dedi. Trump, geçtiğimiz hafta sonu Suriye’deki katliamın “Rejim tarafından kullanılan kimyasal silahların kullanımında kayda değer bir artış oldu. Kötülük ve aşağılık saldırılar anneleri ve babaları, bebekleri ve çocukları acı içinde patlatmayı ve havaya uçurmayı bıraktı. Bunlar bir erkeğin eylemleri değildir. Onlar bir canavarın suçlarıdır” ifadesini kullandı.

FRANSA VE İNGİLTERE DE KATILDI

Dünyada kimyasal silahların yasaklandığına değinen Trump, “Bu akşam giriştiğimiz harekatın amacı, kimyasal silahların kullanımına, üretilmesine ve dağıtılmasına karşı güçlü bir engel koymak. Bu engeli kurmak ABD’nin de ulusal önceliklerinden biri” dedi. Trump, Duma’da kimyasal silahların kullanılmasının önemli bir askeri gerginlik yarattığını söyledi ve Fransa ile İngiltere’nin de bu operasyonda ABD’ye katıldığını belirtti.

Trump, bu saldırının Rusya’nın Suriye’yi kimyasal silah kullanımı konusunda engelleyememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Rusya’ya da çağrı yapan Trump, Moskova’nın ‘karanlık yolu mu seçeceğine yoksa medeni uluslar arasına mı katılacağına karar vermesi’ gerektiğini söyledi. Trump, operasyonların Suriye rejimi kimyasal silahlar kullanmaya son verene kadar süreceğini ifade etti.

HAVA HAREKATI DÜZENLENİYOR

Yapılan bu açıklamanın ardından ABD uçakları Suriye’yi vurmaya başladı. ABD’nin Şam ve çevresine düzenlediği hava saldırısına Fransa ve İngiltere’nin de destek verdiği belirtildi.

ABD’nin saldırılarda Tomahawk füzelerini kullandığı ileri sürülürken Suriye devlet televiyonu da hava saldırılarına uçaksavarlarla karşılık verildiğini bildirdi.

Şam’daki yerel kaynaklar başkentteki bilimsel araştırma tesisinin bombalandığını ileri sürdü.

Öte yandan Barza’daki bilimsel araştırma merkezinden dumanlar yükseldiği gelen haberler arasında. ABD savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri ile hedeflenmesi sonucunda 4. Tugay milis kuvvetlerinin merkezi de vuruldu

’13 FÜZE İMHA EDİLDİ’

Suriye’den yapılan açıklamada Kisva Bölgesi’nde 13 füzenin imha edildiği belirtildi.

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