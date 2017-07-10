 SON DAKİKA! Talip Atalay FETÖ'den Tutuklandı

Türkiye'deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Mersin Polisinin yaptığı operasyonla tutuklandığı iddia edilen Talip Atalay'ın sorgulanmak üzere Mersine götürüldüğü bilgisi verildi

Fetö terör örgütü kapsamında gözaltına alındığı iddiaları üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü terörle şube amirliğini arayan gazetemiz yöneticilerine terörle şube amirliği yetkilileri tarafından konuyla ilgili bilginin Mersin Emniyetinden alınabileceği bilgisi verildi.