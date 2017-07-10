SON DAKİKA! Talip Atalay FETÖ'den Tutuklandı
Özgür Volkan, KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın Diyarbakır'daki Fetö operasyonunda tutuklanıp sorgulanmak üzere Mersin’e gönderildiği bilgisine ulaştı...
Fetö terör örgütü kapsamında gözaltına alındığı iddiaları üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü terörle şube amirliğini arayan gazetemiz yöneticilerine terörle şube amirliği yetkilileri tarafından konuyla ilgili bilginin Mersin Emniyetinden alınabileceği bilgisi verildi.
Türkiye'deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Mersin Polisinin yaptığı operasyonla tutuklandığı iddia edilen Talip Atalay'ın sorgulanmak üzere Mersine götürüldüğü bilgisi verildi