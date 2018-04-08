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SON DAKİKA! Suriye'de Duma kentinde düzenlenen kimyasal saldırıya en sert tepki! "Hayvan Esad"

Trump’tan flaş kimyasal saldırı açıklaması

SON DAKİKA! Suriye'de Duma kentinde düzenlenen kimyasal saldırıya en sert tepki! "Hayvan Esad"

Trump’tan flaş kimyasal saldırı açıklaması

08 Nisan 2018 Pazar 17:28
SON DAKİKA! Suriye'de Duma kentinde düzenlenen kimyasal saldırıya en sert tepki! "Hayvan Esad"
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Suriye'nin Duma kentinde düzenlenen ve en az 70 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın yaralandığı kimyasal saldırı sonrasında Trump'tan çok sert açıklamalar geldi. Trump, Beşşar Esad için "Hayvan" dedi. Öte yandan Trump'ın üst düzey danışmanlarından Thomas Bossert, Suriye'ye saldırının gündemlerinde olduğunu aktardı.

Suriye’deki kimyasal saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Gece yaşanan kimyasal saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yüzlerce Suriyeli yaralanmıştı. Bu saldırıya ilk açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelse de daha sonra Papa ve Ankara’dan da açıklamalar geldi. Saldırıyı kınayan Dünya kamuoyuna açıklama yapan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’tı.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpHayvan EsadSuriyede Duma KentiKimyasal Saldırı
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