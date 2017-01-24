SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankasıkararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizine dokunmazken faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti.
Piyasaların merakla beklediği
Merkez Bankası'nın Faiz kararı açıklandı. Bugün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası faiz artırımına gittti.
İşte Merkez'in açıklaması:
a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.
b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutulmuştur.
c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltilmiştir.POLİTİKA FAİZİNE DOKUNMADI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8'de bıraktı. Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tuttu.ARTIŞ BEKLENİYORDU
Ekonomistler politika faizi, koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerinin artmasını bekliyordu.11 OCAK'TAN İTİBAREN SIKI ÖNLEM ALMIŞTI
Doların 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kırması sonrasında harekete geçen Merkez Bankası aldığı likidite önlemleriyle kurdaki yükselişi frenlemişti.20 ARALIK'TA ARTIŞA GİTMEMİŞTİ
Merkez Bankası 20 Aralık'ta yaptığı son toplantıda faizde değişikliğe gitmemişti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, geçen hafta "Merkez Bankası faiz aracını kullanabilir, bu da masadadır" ifadesini kullanmıştı.