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Son dakika gelişmesi… Suriye’ye füze saldırısı… ABD’den ilk açıklama geldi

Son dakika gelişmesi… Suriye’ye füze saldırısı… ABD’den ilk açıklama geldi

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:39
Son dakika gelişmesi… Suriye’ye füze saldırısı… ABD’den ilk açıklama geldi
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Suriye'nin Duma kentinde önceki gün yaşanan kimyasal saldırının ardından bugün Suriye resmi haber ajansı ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Birden fazla füzenin vurduğu Suriye Devlet Başkanı Esad için "Hayvan" diyen ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Pentagon, "Bu saldırı bizim tarafımızdan gerçekleşmedi" açıklamasını yaptı. Fakat bu açıklama kafaları karıştırdı... Zira Rusya'nın Suriye'yi vurmayacağı, muhaliflerin Suriye içerisinde bu denli büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirmeyeceğinin bilinmesine rağmen ABD'nin saldırıyı üstlenmemesi akıllara, "Suriye ve Esad'ı kim vurdu" sorusunu getirdi. Rusya, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini iddia etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. SANA “Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu” ifadelerini kullandı. Habere göre saldırıda, birden fazla kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti. Suriye televizyonu da, Humus’taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi. Suriyeli yetkililer ise en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta’daki yardım görevlileri hükümeti Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra, ABD Başkanı Donald Trump “hayvan” ifadesini kullandığı Beşar Esad için “büyük bir bedel ödeyecek” demişti. Ancak Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri saldırıyı Washington’ın gerçekleştirmediğini söylüyor. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir sözcü, “Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye’de hava saldırıları gerçekleştirmiyor. Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa, “Biz vurmadık” dedi, İsrail yanıt vermedi

Öte yandan Reuters’a konuşan ABD Savunma Bakanlığı, “Bu sefer biz vurmadık. Fakat gelişmeleri yakından izleyerek Suriye’de ve başka noktalarda kimyasal silahların kullanılmasını engellemek için devam eden diplomatik çabaya destek vermek için hazırız” ifadesini kullandı.

Uluslararası arenada, Rusya’nın müttefiki Esad’ı vurmayacağı, muhaliflerin de bu denli geniş çaplı bir saldırı düzenleme kapasitesinin olmamasından dolayı akıllara, “Esad’ı kim vurdu” sorusu geldi. İran destekli Lübnan’ın Hizbullah’ının TV kanalı Al Manar, “İsrail saldırısı” olarak tanımlarken İsrailli yetkililer yaşananla ilgili açıklama yapmadı.

Öte yandan Rusya saldırıdan saatler sonra kritik bir açıklama yaptı. Rusya saldırıyı İsrail’in üstlendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’deki üssü İsrail’in vurduğunu aktarırken, “Humus’taki saldırıyı iki İsrail uçağı gerçekleştirdi. Toplam 8 füze atıldı hava savunma sistemi 5’ini engelledi” açıklamasını yaptı. Açıklamada İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasından girdiği de vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeFüze Saldırısı
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