Son Dakika: Eskişehir'de üniversitede katliam:4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.Öldürülenlerin; dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve bir okutman olduğu öğrenildi.

Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.Kampüse çak çayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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