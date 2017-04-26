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26 Nisan 2017 Çarşamba 20:23

Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı!

Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı!
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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı!

Açığa alınan polislerin listesi ise...EGM'de son dakika gelişmesi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alındı. Açığa alınan polislerin isim listesi henüz belli değil..

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm birimlerinde yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 bin 103 polis açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin' 2. maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu polislerden 2 bin 500'ü İstanbul'da bin 350'si Ankara'da görev yapıyordu.

AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN İL İL SAYISI

Emniyet'teki büyük FETÖ operasyonu ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devem ediyor. Operasyondan alınan son bilgilere göre il il açığa alınan polislerin sayısı belli oldu.


 
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