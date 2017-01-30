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30 Ocak 2017 Pazartesi 07:23

Son dakika! ABD karıştı: 16 eyaletten Trump'a karşı kınama gelecek

Son dakika! ABD karıştı: 16 eyaletten Trump'a karşı kınama gelecek
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 ABD'de çok kritik bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İçlerinde Kaliforniya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yapılacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...
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