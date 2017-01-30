Son dakika! ABD karıştı: 16 eyaletten Trump'a karşı kınama gelecek

ABD'de çok kritik bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İçlerinde Kaliforniya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yapılacağını duyurdu.
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