SON BİR HAFTADA 75 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Ülke genelinde son yedi gün içerisinde 75 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 26 kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre, 18 -24 Aralık dönemindeki kazalardan 26’sı süratli araç kullanmak, 17’si yakın takip, 14’ü kavşakta durmamak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmaktan kaynaklandı.



Toplam hasar miktarı 358 bin TL olarak hesaplanan kazaların 36’sı Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 15’i Girne, 4’ü Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi.