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Son bir haftada 65 kaza: 18 yaralı

Son bir haftada 65 kaza: 18 yaralı

30 Ekim 2018 Salı 14:41
Son bir haftada 65 kaza: 18 yaralı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 65 trafik kazasında toplam 18 kişi yaralandı.

Polisin haftalık trafik raporuna göre, 22 - 28 Ekim tarihleri arasında toplam 65 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan 13’ü yaralanmayla ve 52’si hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (13), yakın takip (12) ve diğer etkenler (8) olarak verilirken, kazalarda toplam hasar miktarı 455 Bin 800 Yüz TL olarak açıklandı.

7763 SÜRÜCÜDEN 927’Sİ TRAFİK SUÇUNDAN RAPOR EDİLDİ

Öte yandan, Polis tarafından geçen hafta ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 7 bin 763 araç sürücüsünden 927’siyle ilgili ileri işleme gidildiği kaydedildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 151’i süratli araç kullanmak, 2’si tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 105’i seyrüsefer ruhsatsız, 29’u sürüş ehliyetsiz, 21’i alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 34’ü muayenesiz, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında, 30’u "A" yol kullanma izinsiz, 5’i “B” özel işletme izinsiz, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 286’sı da diğer trafik suçlarından rapor edildi.  

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 21, Gazimağusa:20, Girne:19, Güzelyurt:3, İskele: 2”.
 

Son Güncelleme: 30.10.2018 18:13
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