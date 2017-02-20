Son Bir Haftada 62 Trafik Kazası… 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Kişi Yaralandı

TRAFİK KONTROLLERİNDE RAPOR EDİLEN 896 SÜRÜCÜDEN 278’İ SEYİR HALİNDE CEP TELEFONUYLA KONUŞMAKTAN CEZA ALDI

Ülke genelinde 13-19 Şubat döneminde 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Polis, geçen haftaki trafik kontrollerinde 896 trafik suçu tespit etti.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 7’si dikkatsiz sürüşten, ikisi de diğer sebeplerden dolayı meydana geldi.

Kazalarda 229 bin 650 TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların 26’sı Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 12’si Girne, 5’i Güzelyurt’ta yaşandı.

896 SÜRÜCÜYE İŞLEM… 278’İ CEP TELEFONUYLA KONUŞMAKTAN…

Öte yandan polis, geçen haftaki trafik kontrollerinde 896 trafik suçu tespit etti.

Polis açıklamasına göre bir haftalık sürede 6 bin 780 sürücü kontrol edildi, 278 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşma suçundan rapor edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 896’sı ile ilgili işlem yapıldı. Sürücülerin 278’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 219’u süratli araç kullanmak, 86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız, 18’i alkollü araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 14’ü muayenesiz, 8’i sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 178’i de diğer trafik suçlarından ceza aldı.