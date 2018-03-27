SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI: 2 ÖLÜ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı bildirildi.



Ulusal basında dün yer alan habere göre, Mogadişu'nun Daynile bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba Somali askerlerini taşıyan askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.



Görgü tanıkları, saldırıda biri asker iki kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Hükümetten saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.