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Solo Türk yarın İskele semalarında gösteri uçuşu yapacak

Solo Türk yarın İskele semalarında gösteri uçuşu yapacak

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Solo Türk yarın İskele semalarında gösteri uçuşu yapacak

Solo Türk, yarın İskele semalarında gösteri uçuşu icra edecek.
 
İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gösteri uçuşu kararı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu arasında gerçekleşen görüşmede alındı.

Gösteri,  12.00-14.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan izlenebilecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 35’inci yaşında İskele semalarında gerçekleşecek Solo Türk ekibinin gösterisinin İskele için gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi. 
 

Son Güncelleme: 15.11.2018 18:40
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