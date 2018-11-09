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Sol Hareket’ten Müzakerelere Guterres Çerçevesinde Başlama Çağrısı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Sol Hareket, tarafları gereksiz tartışmalardan ve suçlama oyunundan uzaklaşarak, müzakerelere Guterres çerçevesinde biran önce yeniden başlamaya çağırdı.

Sol Hareket’ten Müzakerelere Guterres Çerçevesinde Başlama Çağrısı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Sol Hareket, tarafları gereksiz tartışmalardan ve suçlama oyunundan uzaklaşarak, müzakerelere Guterres çerçevesinde biran önce yeniden başlamaya çağırdı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
Sol Hareket’ten Müzakerelere Guterres Çerçevesinde Başlama Çağrısı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Sol Hareket, tarafları gereksiz tartışmalardan ve suçlama oyunundan uzaklaşarak, müzakerelere Guterres çerçevesinde biran önce yeniden başlamaya çağırdı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan kurucu üyelerden Abdullah Korkmazhan, Nikos Anastasiadis’in üzerinde anlaşılmış konuları ve çözüm zeminini yeniden tartışmaya açmasının ve her iki taraftaki milliyetçilerin bir kaşık suda fırtınalar koparmalarının müzakere sürecinin yeniden başlamasına zarar verdiğini belirtti. Korkmazhan, tarafları gereksiz tartışmalar ve suçlama oyunundan uzaklaşarak, müzakerelere Guterres çerçevesinde biran önce yeniden başlamaya çağırdı.

Nikos Anastasiadis’in üzerinde anlaşılmış konuları ve çözüm zeminini yok yere yeniden tartışmaya açarak, zaman kazanmaya çalıştığını kaydeden Korkmazhan, hangi konuları merkezden kanatlara aktarmayı düşündüğünü açıklamayarak bunu kanıtladığını belirtti. Korkmazhan, “Yanlışa yanlışla cevap verilmemelidir. Mustafa Akıncı’ya federal çözüm ve müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde biran önce başlaması yönünde ortaya koyduğu iradeyi ısrarla sürdürmesi ve suçlama oyununa dahil olmaması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Guterres çerçevesinin siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda oldukça net olduğunu söyleyen Korkmazhan, “BM Genel Sekreteri, çözüm ile birlikte oluşacak federal devlette siyasi eşitliğin ve dönüşümlü başkanlığın olacağını net bir şekilde ifade ediyor. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve etkin katılımının ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Bunun yanında toplumlar için hayati öneme sahip konular durumunda tıkanıklıkların aşılması mekanizmasının oluşturulması söz konusudur. Bakanlar Kurulu’nda 1 olumlu Kıbrıslı Türk oyu aranacaktır. Ancak siyasi eşitlik bütün konularda veto hakkı demek değildir. Toplumu kimsenin yanıltma hakkı yoktur” dedi.

Kıbrıs Türk tarafındaki ayrılıkçı kesimlerin ve statükocuların her konuda olduğu gibi Anastasiadis’in söylediklerini çarpıtarak, toplumu çözümsüzlük yönünde etkilemeye çalıştıklarını kaydeden Korkmazhan, çözüm sürecinin dinamitlemek için her yolun mübah sayıldığının altını çizdi.

(AK/FEZ)
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