Sol Hareket’ten Açıklama…

KORKMAZHAN: “GUTERRES KAPSAMLI ÇÖZÜMÜN ACİLİYETİNE VURGU YAPIYOR”



Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Sol Hareket BM Genel Sekrteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporunu değerlendirdi.



Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Genel Sekreter’in raporunda statükonun sürdürülemez olduğuna ve kapsamlı çözümün aciliyetine vurgu yaptığının altını çizerek, “Crans Montana zirvesinin ardından geçen 15 ayın sonunda tarafların Genel Sekreteri müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ikna edemediği ve hazır olmadıklarının” raporda ifade edildiğini bildirdi.



Korkmazhan, dolayısıyla Genel Sekreterin taraflara ek bir süre verdiğini ve özel temsilcisini yeniden Kıbrıs’a gönderip tarafların yeni müzakere sürecine nasıl ve ne zaman başlamak istediklerini kararlaştırmalarını istediğini ifade etti.



Genel Sekreterin, ayrıca taraflardan hızlı hareket etmelerini talep ettiğini kaydeden Korkmazhan, yeni müzakere sürecinin “somut hedefe yönelik” olması gerektiğini yani çözümle sonuçlanması gerektiğini vurguladığını ifade etti.



“FEDERASYON TEK ÇIKIŞ YOLUDUR”



BM Genel Sekreteri’nin, Guterres çerçevesi ve bu çerçeve temelinde ortaya konan 6 başlıktaki görüşlere ek olarak yeni fikirlere de açık olduğunu ifade ettiğini kaydeden Korkmazhan, “Bunu, Guterres Çerçevesi ve federal çözümün ortadan kalkacağı, iki devletli veya konfederasyon temelinde yeni bir çözüm zemininin aranacağı yönünde okumak hatalıdır. Guterres Çerçevesi olduğu yerdedir. Tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal Kıbrıs zemini olduğu yerdedir ve BM Güvenlik Konseyincede karar altına alınmıştır. Genel Sekreter esas olarak çizdiği çerçevenin yanında yeni fikirlere de açık olduğunu ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.



Her iki lidere düşen görev ve sorumluluğun Genel Sekreterin talepleri doğrultusunda müzakerelere yeniden başlamak için ortaya güçlü bir irade koymak olduğunun altını çizen Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulunarak daha önce ortaya koyduğu “Guterres çerçevesini stratejik bir paket anlaşma ilan edelim” yönündeki tutumunu koruması ve bu yönde ısrarcı olmaya devam etmesini istedi.



Son günlerde “gevşek federasyon”, “konfederasyon” ve “iki devletli çözüm” gibi tartışmaları alevlendirenlerin tüm amacının Guterres Çerçevesi’nden kurtulmak ve yeni müzakere sürecini havaya uçurmak olduğunu savunan Korkmazhan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları ve tüm Kıbrıslılar için tek çıkış yolunun müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde bir an önce başlaması ve kapsamlı federal çözüme ulaşılması olduğunu iddia etti.



(RU/HÖ)





