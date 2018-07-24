Sol Hareket : “suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı!”

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : Sol Hareket, her iki lidere de çağrı yaparak, suçlama oyunundan uzak durmalarını ve kapsamlı çözüm müzakerelerine, Guterres çerçevesi temelinde biran önce başlamalarını istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan,“Bu güne kadar çözüme neden ulaşılamadığını konuşmak ve tartışmak gereklidir. Ancak bunun üzerinden karşılıklı suçlama oyununa girişmek kimseye birşey kazandırmaz. Esas olan erken federal çözüme nasıl ulaşılacağını konuşup, tartışmaktır” dedi.

Korkmazhan, BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Jane Holl Lute ile başlayan yeni sürecin müzakerelerin yeniden başlaması için yapıcı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs sorununun erken federal çözüme kavuşmasının tüm Kıbrıslılar için hayati derecede önemli olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu temel ikilem ya erken federal çözüm, ya da toplumsal yok oluştur. Dolayısı ile erken federal çözümden başka gidilecek bir yol bulunmamaktadır” dedi.

Crans-Montana zirvesinin kapsamlı çözüm ile sonuçlanmadığını ancak çözümün nasıl gerçekleşeceğinin çerçevesini çizdiğini vurgulayan Korkmazhan, Kıbrıs sorunu ile ilgili tüm tarafların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği çerçeveye bağlı kalmak zorunda olduklarını, Guterres çerçevesi dışında hareket etmenin veya talepler öne sürmenin çözüm arayışlarına yardımcı olmayacağını savundu.

(AK/ŞEB)