banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96629
ALTIN
222.443
DOLAR
5.6564
STERLİN
7.3334
EURO
6.4937
Özkara serbest bırakıldı 
Özkara serbest bırakıldı 
Santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek
Santrali yarın bir süre hizmet...
Hayvan zararı olan üreticilere 86 Bin 400 TL tazminat ödendi
Hayvan zararı olan üreticilere 86...
Yağmur ve fırtına uyarısı
YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI
banner282
Flaş Haber
Yağmur ve fırtına uyarısı
Kapat

Sol Hareket İstanbul’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Sol Hareket kurucularından Deniz Ünlüyol ve Abdullah Korkmazhan, 20-21 Ekim tarihlerinde İstanbul’da bir takım temas ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Sol Hareket İstanbul’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Sol Hareket kurucularından Deniz Ünlüyol ve Abdullah Korkmazhan, 20-21 Ekim tarihlerinde İstanbul’da bir takım temas ve görüşmeler gerçekleştirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:18
Sol Hareket İstanbul’da Temaslarda Bulundu
Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Sol Hareket kurucularından Deniz Ünlüyol ve Abdullah Korkmazhan, 20-21 Ekim tarihlerinde İstanbul’da bir takım temas ve görüşmeler gerçekleştirdi.
Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Derneği ziyaret edilerek burada gerçekleşen Cumartesi Anneleri eylemine destek verildi. Ardından 78’liler Vakfı Başkanı Celalettin Can ve vakıf yetkilileri ile görüşme gerçekleştirildi.
Ayrıca Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi’nde TİP Merkez Komite üyeleri ile görüşülerek, Türkiye ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. 
Sol Hareket ve TİP’in, Türkiye’nin demokratikleştirilmesi ve Kıbrıs’ta federal çözüme ulaşılması çerçevesinde işbirliğinin ve ortak mücadelenin nasıl geliştirilebileceği ele alındı. İki örgüt temas ve çalışmalara devam etme kararı aldı.
Ünlüyol ve Korkmazhan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İşçi Partisi kuruluş etkinliğine katılarak selamlama konuşmasında bulundular ve TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile görüştüler.
TİP kuruluş etkinliğinde Sol Hareket kurucularından Deniz Ünlüyol şöyle konuştu:
 “Akdeniz\'in küçük, ancak sorunları büyük olan adasından, Kıbrıs\'tan, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maronit ve Latinlerden, tüm Kıbrıs halkından, sosyalistlerinden ve devrimcilerinden selam getirdik.
TİP\'li arkadaşlar "umudu büyütüyoruz, gel kardeşim" dediler buradayız. Omuz omuza dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için sizlerleyiz.
Türkiye\'deki Saray Rejimine karşı, emperyalizme ve kapitalizme karşı kavgamız ortak! Kıbrıs\'ın işgalden, emperyalist kuşatmadan kurtarılması ve federal temelde yeniden birleştirilmesi, tüm Kıbrıslıların barış içerisinde yaşaması için mücadeleyi ortaklaştırmak için buradayız.
Türkiye İşçi Partisi\'nin kuruluşunu selamlıyoruz. Türkiye işçi sınıfı ve halkları için yeni bir umut olan TİP\'in başarılı olmasını diliyor, hepinizi en içten duygularımızla selamlıyoruz”
(AK/HA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkara serbest bırakıldı 
Özkara serbest bırakıldı 
İçişleri Bakanlığı Ve Kktc Telsim Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
İçişleri Bakanlığı Ve Kktc Telsim Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Gürcafer: “tahammülümüz Kalmadı, Firmalarımızın İflasına Seyirci Kalmayacağız”
Gürcafer: “tahammülümüz Kalmadı, Firmalarımızın İflasına Seyirci Kalmayacağız”
Santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek
Santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek
Kuzey Kıbrıs Ve Akdeniz Bölgesi İçin Gelecek Senaryoları Uluslararası Konferansı Yapıldı
Kuzey Kıbrıs Ve Akdeniz Bölgesi İçin Gelecek Senaryoları Uluslararası Konferansı Yapıldı
Khyd Başkanı Kocaismail: “kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası Hayata Geçiyor”
Khyd Başkanı Kocaismail: “kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası Hayata Geçiyor”
Hayvan zararı olan üreticilere 86 Bin 400 TL tazminat ödendi
Hayvan zararı olan üreticilere 86 Bin 400 TL tazminat ödendi
Lefkoşa Okulları İzci Kurulu’ndan Kanser Farkındalığına Yönelik Etkinlik...
Lefkoşa Okulları İzci Kurulu’ndan Kanser Farkındalığına Yönelik Etkinlik...
Güven Arıklı’ya “Türk Dünyası en iyi araştırmacı ödülü” verildi
Güven Arıklı’ya “Türk Dünyası en iyi araştırmacı ödülü” verildi
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuraklık ödemelerinin yapılmamasından dolayı eylem uyarısında bulundu
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuraklık ödemelerinin yapılmamasından dolayı eylem uyarısında bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim