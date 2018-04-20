“sol Hareket”in Genel Merkezi Açıldı

Lefkoşa, 20 Nisan 18 : “Sol Hareket” isimli sivil toplum örgütünün Lefkoşa Arabahmet Mahallesi\'nde yer alan genel merkezi dün akşam düzenlenen etkinlikle açıldı.

Müzik ve şiir dinletisi ile resepsiyonun yer aldığı açılış etkinliğine, Güney Kıbrıs’tan AKEL, EDON ve PEO temsilcileri, KKTC’den KTÖS, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi, Doğu-Güneydoğu Kültür Merkezi, Emekçiler İnisiyatifi, Boran Kültür Merkezi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu temsilcileri katıldı.Sol Hareketten verilen bilgiye göre, etkinlikte, AKEL yetkilileri 90. yıl mücadelelerini simgeleyen bir heykeli, EDON ise plaketini Sol Hareket’e hediye etti.KORKMAZHANAçılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, kısa süre önce kuruluşunu ilan eden Sol Hareket’in çok hızlı ve coşkulu bir şekilde gelişmekte olduğunu belirten Abdullah Korkmazhan, “Sol Hareket’i oluşturma çalışmalarını yürütürken, bu çabaya ortak olan pek çok kişi ve kesimin yanı sıra, ‘boşuna uğraşmayın her şey bitti’ diyenler de oldu. Verdiğimiz cevabı burada tekrar etmekte fayda görüyorum. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Mücadelemiz çeşitli zor zamanlardan geçti, duraksadı, geriledi ancak asla yok edilemedi” dedi.Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün kalıcılaştırılmaya, Kıbrıs’ın kuzeyinde daha gerici ve baskıcı bir rejimin hâkim kılınmaya çalışıldığını savunan Korkmazhan, “Yaşam şeklimiz, özgürlüklerimiz, kültürümüz ve toplumsal varlığımız tehdit altındadır. Ya bir araya gelip bu karanlığa karşı mücadele verip onu gerileteceğiz, federal çözüme ulaşacağız; ya da toplumsal yok oluş gerçeğini çok acı bir şekilde yaşayacağız” ifadelerini kullandı.Korkmazhan, “Tüm ilericilere, başka bir Kıbrıs, başka bir dünya, özgürlükçü bir yaşam düşleyen herkese çağrımız, gelin umudu birlikte büyütelim, gelin sol harekette örgütlenelim” dedi.(RU/HA) FOTOĞRAFLI