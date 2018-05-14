Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103099
ALTIN
183.395
DOLAR
4.3218
STERLİN
5.8742
EURO
5.1733
Ölmüş akrabası üzerinden devleti 400 Bin TL vurdu
400 BİN TL'LİK VURGUN
İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı
ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Sahte para soruşturması sürüyor
SAHTE PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Ceset sayısı 8'e çıktı
CESET SAYISI 8'E ÇIKTI
banner256

Sol Hareket İle Akel Müzakere Sürecinin Kaldığı Yerden Ve Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’tan Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan AKEL, müzakere sürecinin kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde biran önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Sol Hareket İle Akel Müzakere Sürecinin Kaldığı Yerden Ve Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’tan Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan AKEL, müzakere sürecinin kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde biran önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Sol Hareket İle Akel Müzakere Sürecinin Kaldığı Yerden Ve Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması Çağrısında Bulundu


Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’tan Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan AKEL, müzakere sürecinin kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde biran önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Sol Hareket ve AKEL heyetleri, bugün saat 11:00’de AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,Kıbrıs sorunu, müzakere süreci ve ileriye dönük işbirliği ve ortak mücadele konularında görüşülen toplantıda, ortak bir komite kurma ve erken federal çözüm için birlikte çalışma kararı alındı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu açıklamalarda bulundular.

KORKMAZHAN

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, AKEL Genel Sekreteri ve heyetine görüşmeden dolayı teşekkür ederek, derinlemesine ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Crans-Montana zirvesinin kapsamlı çözüm ile sonuçlanmadığını ancak çözümün nasıl gerçekleşeceğinin çerçevesinin ve yol haritasının çizildiğini ifade eden Korkmazhan, “Bu yol haritası Guterres Çerçevesidir ve müzakereler bu çerçevede en kısa zamanda yeniden başlamalıdır” dedi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulunan Korkmazhan, süreci yokuşa süremeye son vererek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Çerçevesini stratejik bir paket anlaşması ilan edelim” çağrısına olumlu cevap vermesini talep etti.

Federal çözüm dışında, kalıcı bölünme ile sonuçlanacak iki devletli konfederal arayışlara karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Korkmazhan, “Ne iki devletli çözüm ne de müzakerelere başlamayarak sorunu sürüncemede tutma çabası Kıbrıslıların çıkarına değildir. Kıbrıs ve Kıbrıslıların aydınlık tek geleceği federal çözüm ve ortak yaşamdır” dedi.

(ÖZ/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa Mahkemesi 2 yasayı aykırı buldu
Anayasa Mahkemesi 2 yasayı aykırı buldu
Müge Denktaş ve bir grup DP’li kadın Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
Müge Denktaş ve bir grup DP’li kadın Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
Ceset sayısı 8'e çıktı
Ceset sayısı 8'e çıktı
Adalıer Ve Ctp Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları “annemle Maraş’ta Buluşuyoruz” Etkinliğine Katıldı
Adalıer Ve Ctp Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları “annemle Maraş’ta Buluşuyoruz” Etkinliğine Katıldı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Engelliler Birliği’ne Üye Oldu
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Engelliler Birliği’ne Üye Oldu
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Taşımacılık Komisyonu Toplandı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Taşımacılık Komisyonu Toplandı
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Seçim Süreci Ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Seçim Süreci Ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor
İki Toplumlu “eğitim Konferansı Ve Çalışma Atölyesi” Yarın Başlıyor
İki Toplumlu “eğitim Konferansı Ve Çalışma Atölyesi” Yarın Başlıyor
Din işleri başkanı Atalay mesaj yayımladı
Din işleri başkanı Atalay mesaj yayımladı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 3 yeni program açıkladı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 3 yeni program açıkladı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim