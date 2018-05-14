Sol Hareket İle Akel Müzakere Sürecinin Kaldığı Yerden Ve Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması Çağrısında Bulundu





Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’tan Sol Hareket ile Güney Kıbrıs’tan AKEL, müzakere sürecinin kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde biran önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.



Sol Hareket ve AKEL heyetleri, bugün saat 11:00’de AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.



Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,Kıbrıs sorunu, müzakere süreci ve ileriye dönük işbirliği ve ortak mücadele konularında görüşülen toplantıda, ortak bir komite kurma ve erken federal çözüm için birlikte çalışma kararı alındı.



Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu açıklamalarda bulundular.



KORKMAZHAN



Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, AKEL Genel Sekreteri ve heyetine görüşmeden dolayı teşekkür ederek, derinlemesine ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Crans-Montana zirvesinin kapsamlı çözüm ile sonuçlanmadığını ancak çözümün nasıl gerçekleşeceğinin çerçevesinin ve yol haritasının çizildiğini ifade eden Korkmazhan, “Bu yol haritası Guterres Çerçevesidir ve müzakereler bu çerçevede en kısa zamanda yeniden başlamalıdır” dedi.



Rum lider Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulunan Korkmazhan, süreci yokuşa süremeye son vererek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Guterres Çerçevesini stratejik bir paket anlaşması ilan edelim” çağrısına olumlu cevap vermesini talep etti.



Federal çözüm dışında, kalıcı bölünme ile sonuçlanacak iki devletli konfederal arayışlara karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Korkmazhan, “Ne iki devletli çözüm ne de müzakerelere başlamayarak sorunu sürüncemede tutma çabası Kıbrıslıların çıkarına değildir. Kıbrıs ve Kıbrıslıların aydınlık tek geleceği federal çözüm ve ortak yaşamdır” dedi.



(ÖZ/HA)

