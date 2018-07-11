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Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Sol Hareket, hükümetin bir ekonomi politikası olmadığını savundu ve ekonomik kriz karşısında hükümetin “acizliğinin” faturasını halkın ödemek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Sol Hareket, hükümetin bir ekonomi politikası olmadığını savundu ve ekonomik kriz karşısında hükümetin “acizliğinin” faturasını halkın ödemek zorunda bırakıldığını kaydetti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”
Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Sol Hareket, hükümetin bir ekonomi politikası olmadığını savundu ve ekonomik kriz karşısında hükümetin “acizliğinin” faturasını halkın ödemek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, astronomik ve acımasız zamların geri alınması ve halkı koruyucu ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Korkmazhan, “TL’nin döviz karşısında değer kaybı ile çaresizlik içerisinde olan halka acımasız zamlar ile bir darbede hükümetin vurduğunu” savundu.

Korkmazhan, halkın büyük bir kesiminin her geçen gün daha da yükselen döviz ve zorlaşan ekonomik koşullar karşısında hayatta kalma mücadelesi verdiğini ve borçlanarak yaşamaya çalıştığını ifade etti.

Korkmazhan, elektrik ve akaryakıtın yanı sıra dövize endeksli her şeyin zamlandığını, kısa süre önce asgari ücrete yapılan “komik” artışın iki katı pahalılık yaşandığını ve hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığının da altını çizdi.

Hükümetin sorunlara çözüm bulmak yerine bahaneler yaratarak bunların ardına gizlenmeye çalıştığını ve enkaz edebiyatına sarıldığını ileri süren Korkmazhan, “Elektrik dahil her şeyin zamlanmasını tetikleyen büyük oranda akaryakıta yapılan zamlardır. Akaryakıt fiyatlarının yarısı vergiler ve fonlardır. Yani vergi ve fonlar ile akaryakıt fiyatları maliyetinin iki katına piyasaya sürülmektedir. Ülkemizde akaryakıtın, elektriğin ve hayatın zamlanmasının temel nedeni, dövizin yanı sıra vergi ve fonlardır. Hükümet ettiğini iddia edenler, vergi ve fonlardan feragat ederek halkı rahatlatmayı hiç düşünmüyor mu?” dedi.

(ÖZ/HÖ)

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