Sol Hareket Edon’u Ziyaret Etti

SOL HAREKET VE EDON ORTAK KOMİTE KURMA KARARI ALDI



Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Sol Hareket, Güney Kıbrıs’taki Demokratik Gençlik Örgütleri Federasyonu’nu (EDON) ziyaret etti.



Sol hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre dün gerçekleştirilen ziyarette, Kıbrıs sorunu, müzakere süreci, son siyasi gelişmeler, gençliğin sorunları, federal çözüm ve ortak mücadele konuları değerlendirildi.



Sol Hareket adına görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Orhan Erönen, ilerici örgütlere yönelik ziyaretler kapsamında yaptıklarını belirttiği ziyarette, kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.



EDON ile ortak bir komite kurma kararı aldıklarını ifade eden Erören, komitenin örgütler arası teması, ortak etkinliklerin, eylemlerin planlaması ve yürütülmesini sağlayacağını kaydetti.



EDON ile ortak gençlik kampları, iki dilde ortak yayınlar gibi ileriye dönük bir çok somut etkinlik ve eylem önerisi üzerinde hemfikir olduklarını kaydeden Erönen, “Kıbrıs sorununun en erken zamanda kapsamlı çözüme kavuşması ve federal temelde adamızın yeniden birleşmesi için EDON ve tüm ilerici Kıbrıslı Rum örgütler ile birlikte çalışmaya, ortak mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.



(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI



