Sol Hareket: “açıklanan Asgari Ücret, Asgari Ücret Değil Sefalet Ücretidir”

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Sol Hareket, “işçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari ücret istiyorlar. Son açıklanan asgari ücret, asgari ücret değil sefalet ücretidir” dedi.



Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Sol ve emek adına hükümette olduğunu iddia edenleri şiddetle protesto ediyoruz” ifadesini kullandı.



Halkın büyük bir kesiminin yaşanmakta olan ekonomik krizin altında ezildiği ve kaderi ile baş başa bırakıldığını ifade eden Korkmazhan, halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesi gereken hükümetin krizin faturasını çalışanlara kestiğini iddia etti.



Ülke büyük bir ekonomik kriz ve korkunç bir hayat pahalılığı yaşandığını, şu anki asgari ücret ile yaşamanın imkansız olduğunu dile getiren Korkmazhan, asgari ücrete insanca yaşama olanak sağlayacak düzeyde artış yapılmadığını savundu ve asgari ücretin belirlenme yönteminin demokratikleştirilmesini, eşel-mobil uygulamasının bir an önce uygulamaya konmasını talep etti.



“FEDERAL ÇÖZÜM İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ”



Yaşanan ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağının Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve kriz olduğunu kaydeden Korkmazhan, tek çıkış yolunun kapsamlı çözüm olduğunu ve erken federal çözüm için seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.



(ÖZ/HA)

