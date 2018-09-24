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Sol Hareket’ten İki Lidere Çağrı: “Müzakerelerin Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması İçin İrade Ortaya Koyun”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacakları görüşmelerde yapıcı olmaları ve müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde bir an önce başlaması için irade ortaya koymaları çağrısı yaptı. 

Sol Hareket’ten İki Lidere Çağrı: “Müzakerelerin Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması İçin İrade Ortaya Koyun”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacakları görüşmelerde yapıcı olmaları ve müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde bir an önce başlaması için irade ortaya koymaları çağrısı yaptı. 

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
Sol Hareket’ten İki Lidere Çağrı: “Müzakerelerin Guterres Çerçevesi Temelinde Başlaması İçin İrade Ortaya Koyun”

Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacakları görüşmelerde yapıcı olmaları ve müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde bir an önce başlaması için irade ortaya koymaları çağrısı yaptı. 


Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Genel Sekreter Guterres’in liderler ile yapacağı görüşmelerin müzakerelerin yeniden başlaması ve yeni bir zirvenin toplanması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:
”Eğer BM Genel Sekreteri müzakere sürecinin yeniden başlamasının ve yeni bir zirvenin toplanmasının ön koşullarının olmadığı kanaatine varırsa, çözüm ve federal Kıbrıs çabaları çok ciddi yara alacaktır. Kıbrıs sorununun çözümü çok daha zor hale gelecek, kalıcı bölünme daha güçlü bir zemin kazanacak ve önümüzdeki aylarda doğal gaz arama çabaları çerçevesinde gerginlikler ve çatışma riskleri doruk noktasına ulaşacaktır. Dolayısıyla her iki liderin müzakerelere Guterres çerçevesi temelinde bir an önce başlamaya hazır oldukları yönünde güçlü bir irade ortaya koymaları ve Genel Sekreteri bu yönde ikna etmeleri şarttır.” 


Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyacağı tutum ve kararlılığın kritik rol oynayacağını kaydeden Korkmazhan, “Akıncı, New York öncesi sesleri yükselen statükocu ve çözüm karşıtlarının saldırıları karşısında asla geri adım atmamalıdır. Daha önce ortaya koyduğu, ‘Guterres çerçevesini stratejik bir paket anlaşması ilan edelim’ yönündeki duruşunu New York’ta kararlı bir şekilde sürdürmelidir” ifadelerini kullandı. 


“New York görüşmeleri öncesi Kıbrıs’ın ya çözüm ya da kalıcı bölünme ve felaket ikilemli ile Kıbrıslı Türklerin ise ya federasyon ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıya olduğunun akıldan çıkartılmaması gerektiğini”  savunan Korkmazhan, erken ve kapsamlı federal çözümün tek çıkış yolu olduğunu belirtti. 
 

Son Güncelleme: 24.09.2018 12:11
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