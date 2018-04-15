SOL HAREKET’TEN ÇAĞRI

KORKMAZHAN: “ MÜZAKERELER KALDIĞI YERDEN VE GUTERRES ÇERÇEVESİ TEMELİNDE BAŞLAMALI”



Sol Hareket, müzakerelerin “kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde” başlaması gerektiğini kaydetti.

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “Her iki lider de Guterres çerçevesi dışında hareket etmemeli, bu çerçevenin dışında taleplerde bulunmamalıdır. Özellikle müzakerelerin yeniden başlaması için sürekli ön koşullar sunulmasına son verilmeli” dedi.

Liderlerin yarın akşam bir araya geleceği yemekle ilgili Sol Hareket’in görüşlerini aktaran ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da çağrıda bulunan Korkmazhan, “Erken federal çözüm Kıbrıslı Türkler açısından hayati derecede önemli” ifadelerine yer verdi.

Toplumun federal çözüm iradesinin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen ve “Bu hatırdan çıkarılmamalı” diyen Korkmazhan, Kıbrıslı Türkler açısından federal çözümden başka gidilecek yol olmadığını söyledi.

Korkmazhan, “Toplumlarımız artık Kıbrıs sorunuyla yaşamak istemiyor. Liderlere düşen görev artık sonuca, yani kapsamlı çözüme ulaşmaktır” dedi.