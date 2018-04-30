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Sol Hareket’ten 1 Mayıs Çağrısı

Sol Hareket, halkı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

Sol Hareket’ten 1 Mayıs Çağrısı

Sol Hareket, halkı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:24
Sol Hareket’ten 1 Mayıs Çağrısı

 Sol Hareket, halkı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.
Sol Hareket, “1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yarın 17.30’da Sol Hareket Genel Merkezi’nde toplanarak, önce Kuğulu Park’a, ardından da ara bölgedeki Çetinkaya sahasında gerçekleşecek ortak 1 Mayıs eylemine yürüyeceğini” açıkladı.
Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, “Tüm işçileri, ezilenleri ve halkımızı 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırırız” ifadelerine yer verdi. 
Açıklamada, “Sınıflı toplumların ortaya çıkmasından günümüze kadar sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadelenin öncülüğünü omuzlayan işçi sınıfını, emekçileri ve mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm işçi sınıfı önderlerini saygı ile selamlıyor ve anıyoruz” ifadelerine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
SolHareket1MayısEylemçağrısı
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