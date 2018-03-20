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“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK

“Sol Hareket”, İskele piknik alanında pazar günkü Nevruz kutlamalarında polis ve kolluk güçlerinin sergilediği tutumu şiddetle protesto ettiğini bildirdi.

“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK

“Sol Hareket”, İskele piknik alanında pazar günkü Nevruz kutlamalarında polis ve kolluk güçlerinin sergilediği tutumu şiddetle protesto ettiğini bildirdi.

20 Mart 2018 Salı 13:53
“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK
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“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK

NEVRUZ KUTLAMALARINDAKİ TUTUKLAMALAR… 

“Sol Hareket”, İskele piknik alanında pazar günkü Nevruz kutlamalarında polis ve kolluk güçlerinin sergilediği tutumu şiddetle protesto ettiğini bildirdi.


Sol Hareket adına yazılı bir açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, slogan atıp, halay çektikleri ve yasak olduğu söylenen “Seher” isimli öykü kitabını okuyup, dağıttıkları gerekçesiyle bir çok kişinin ters kelepçe ile tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Korkmazhan açıklamasında, “Elektrikleri kesebilirsiniz, ancak türküleri susturamazsınız. Önüne geçmeye çalışabilir, ancak halayı durduramazsınız. Kitapları yasaklayabilir, ancak okunmasını engelleyemezsiniz.” ifadelerini kullandı. 

Korkmazhan, “Sol Hareket” olarak tüm demokratik kitle örgütlerini, ilerici güçleri ve kesimleri, “Yasaklara İnat Yaşasın Kitap” diye haykırmak ve Seher kitabını okumak için 21 Mart Çarşamba saat 17.30’da Başbakanlık karşısında toplanmaya çağırdı.

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