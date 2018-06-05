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"Sol Hareket: “Ülkedeki Esas Sorun Rejim Sorunudur”

Sol Hareket, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifası sonrası yaptığı açıklamalarla ülkedeki esas sorunun rejim sorunu olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiği görüşünü belirterek, Reynar’ı onurlu duruşundan dolayı tebrik ettiklerini ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

"Sol Hareket: “Ülkedeki Esas Sorun Rejim Sorunudur”

Sol Hareket, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifası sonrası yaptığı açıklamalarla ülkedeki esas sorunun rejim sorunu olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiği görüşünü belirterek, Reynar’ı onurlu duruşundan dolayı tebrik ettiklerini ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

05 Haziran 2018 Salı 09:21
"Sol Hareket: “Ülkedeki Esas Sorun Rejim Sorunudur”

Sol Hareket, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifası sonrası yaptığı açıklamalarla ülkedeki esas sorunun rejim sorunu olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiği görüşünü belirterek, Reynar’ı onurlu duruşundan dolayı tebrik ettiklerini ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “On yıllardır çağdaş bir hukuk devletinde yaşıyormuşuz yalanı üzerinden siyaset yapanlar, bu topluma en büyük kötülüğü yapmışlardır” ifadelerini kullandı.

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Ülkede asker ağırlıklı militarist ve ayrılıkçı bir baskı rejimi hakim olduğunu iddia eden Korkmazhan, “Esas olan Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini, hukuku, adaleti, insan hak ve özgürlükleri ile demokrasiyi gasp etmiş bu rejimi ortadan kaldırmak, kendi kendimizi yöneteceğimiz, demokrasiye ve sosyal adalete dayalı özgürlükçü bir yaşam kurmak ve erken federal çözüme ulaşmaktır” dedi.

“Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejim sorununa gözlerini kapatarak, statükoyu benimseyip makyajlayanlar ve bunun üzerinden bir gelecek tahayyülü şekillendirmeye çalışanlar hem kendi kendilerini hem de toplumu aldatmaktadır” diyen Korkmazhan, Kıbrıslı Türklerin ya erken federal çözüm, ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıya olduğu görüşünü ifade etti.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 12:43
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