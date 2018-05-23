"Sol Hareket: “Ülkede Adı Konmamış Çok Ciddi Bir Ekonomik Kriz Yaşanıyor”



Sol Hareket, Türk Lirası’nın değer kaybı ve hükümetin bir ekonomi politikası olmaması nedeniyle ülkede adı konmamış çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını savundu.



Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve hükümet, halkı koruyacak önlemler yerine, sadece konuşmak, çözüm değil laf üretmekle suçlandı.



Hükümetin daha önce açıkladığı dövizle ilgili önlemler paketinin göstermelik ve işe yaramaz olduğunu ileri süren Korkmazhan, emekçilerin, çalışanların, üreticilerin, kısacası halkın büyük bir kesiminin ekonomik kriz karşısında dayanacak gücü kalmadığını kaydetti.



Korkmazhan, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda reform ve çözüm vaadi ile kurulan 4’lü koalisyonun halkın beklentilerini boşa çıkardığı düşüncesini dile getirdi.



Alınabilecek önlemlere değinen Korkmazhan, ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergilerinin düşürülmesini veya kriz aşılana kadar bir süreliğine askıya alınmasını talep etti.Korkmazhan, döviz bazlı ithal ürünlere ihtiyacı azaltmak için yerli üretim ve üreticinin desteklenmesini ve teşvik edilmesini de önerdi.Ülkede yaşanan enflasyonun esas kaynağının Türkiye’ye olan bağımlılık ve Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık olduğunu da savunan Korkmazhan, esas olanın erken federal çözüme ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmak olduğunu vurguladı.