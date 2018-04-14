SOL HAREKET SURİYE OPERASYONUNU KINADI

Sol Hareket Suriye Operasyonu’nu kınadı. Sol Hareket adına açıklama yapan Raif Kanlıoğlu, “Suriye’ye yönelik her türlü dış saldırı ve işgale son verilerek, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep ederiz” dedi.



Kanlıoğlu şunları kaydetti:



“Saldırının zamanlaması dikkat çekicidir. Emperyalist koalisyon, Suriye’ye askeri saldırı gerekçesi olarak halen doğrulanmamış Doğu Guta’da kimyasal silah kullanılmasını göstermişti. Oysa bugün Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Doğu Guta’ya giderek, kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını yerinde inceleyecekti. Çok açıktır ki saldırının bir diğer nedeni de gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemektir.”