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Sol Hareket, “Özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı” adayları destekleyeceğini açıkladı

Sol Hareket, yerel seçimlerde “özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı ilerici adayları” destekleyeceğini açıkladı.

Sol Hareket, “Özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı” adayları destekleyeceğini açıkladı

Sol Hareket, yerel seçimlerde “özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı ilerici adayları” destekleyeceğini açıkladı.

01 Haziran 2018 Cuma 13:29
Sol Hareket, “Özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı” adayları destekleyeceğini açıkladı

Sol Hareket, yerel seçimlerde “özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı ilerici adayları” destekleyeceğini açıkladı.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, “Yerel yönetimleri kendi kendini yönetmenin, özyönetimin temeli, aynı zamanda merkezi iktidar mücadelesinin ve Kıbrıs özelinde federal çözüm mücadelesinin çok önemli bir parçası olarak görmekteyiz” denildi.

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“Su, altyapı, temizlik, sağlık, barınma, eğitim, ulaşım gibi temel haklar her yerel yönetimde bedelsiz, eşit ve ulaşılabilir olmalıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada, seçimlerde “özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı ilerici adayların” destekleneceği kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 18:07
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