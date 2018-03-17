SOL HAREKET MANİFESTOSUNU AÇIKLADI

“ÖNCELİKLİ HEDEF; KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN KENDİ KENDİNİ YÖNETME VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRMA VE BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS’IN YARATILMASI”



Solda siyasi mücadeleyi örgütlemek amacıyla oluşturulan Sol Hareket, Lefkoşa Surlarıiçi’nde bulunan Büyük Han’da düzenlediği basın toplantısıyla, manifestosunu açıkladı.



ERÖREN



Kurucu üyelerden Orhan Erönen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sol Hareket’in; süregelen düzenin parçası olmayan bir sol olmak, faşizme, dini gericiliğe karşı, çevre ve kadın hakları için ortak mücadele vermek adına kurulduğunu kaydetti.



OKUR



Burcu Okur ise, Sol Hareket’in toplumun özgürleşmesinin, kadının özgürleşmesinden geçtiği prensibi ile hareket edeceğini ifade etti ve hareketin her tür sınıflılığa karşı olduğunu belirtti.



KORKMAZHAN



Abdullah Korkmazhan ise, mevcut soldaki yapıların deformasyona karşı, emekçilerin, ezilenin sesi olmak için sol mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.



Siyasi partiye dönüşme konusunda ise Korkmazhan, solda mücadele veren yapılarla “ortak bir çatı partisi oluşturmak” düşüncesinde olduklarını ifade etti.



Manifesto Korkmazhan tarafından okundu.



KURULUŞ MANİFESTOSU



Manifesto’da mevcut durumun “sürdürülebilir olmaktan” çıktığı, mevcut siyasi partilere halkın inancını ve güvenini kaybettiği kaydedildi.



Türkiye’deki hükümetin Kıbrıs Türk toplumunun varlığını, kültürünü, kimliğini ve zenginliklerini yok etmeye çalıştığı savunulan manifestoda, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki toplumlar, inanç grupları ve kültürler arasındaki farklılıklar körüklenmekte, emekçilerin ve ezilenlerin sınıfsal birliği ve bilinci dumura uğratılmakta, Sunnici Siyasal İslam ve Tekci zihniyet hakim kılınmaya çalışılmaktadır” denildi.



“ÖNCELİKLİ HEDEFİ; KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN KENDİ KENDİSİNİ YÖNETMESİ VE FEDERAL KIBRIS”



Sol adına siyaset yapan bazı siyasi partilerin bireysel-kurumsal çıkarlar ve hükümet olma arzusu ile rejime yedeklendiği savunulan manifestoda, “Bu çerçevede Sol Hareket, sol siyasi mücadeleyi örgütlemek ve başarıya ulaştırmak amacıyla kuruluşunu ilan etmektedir. Sol Hareket, insanca yaşamın temeli ve en yüce değer olan emeğin ve ezilenlerin kurtuluşu için mücadele eder. Eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı, sosyalist dünya görüşünü savunan bir harekettir. Öncelikli hedefi; Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme ve demokrasi mücadelesini başarıya ulaştırma ve birleşik federal Kıbrıs’ın yaratılması, nihai hedefi ise; özgürlükçü sosyalist bir Kıbrıs’tır” denildi.



Sol Hareket’in ayrıca,“Kıbrıs sorununun, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli birleşik federal Kıbrıs temelinde çözüme kavuşmasını” savunduğu kaydedildi.



SOLDA GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI



Manifestoda; “Sol Hareket; ayrılıkçı rejime karşı tüm muhalif ve ilerici güçler ile ortak bir siyasal üst yapıyı oluşturmayı, meydanlarda, sokaklarda, seçim süreçlerinde, kısacası yaşamın her alanında mücadeleyi ortaklaştırmayı ve büyütmeyi hedefler ve bu yönde kararlı bir şekilde çalışacağını taahhüt eder. Bu bağlamda Sol Hareket, tüm muhalif, demokratik ve ilerici güçlere ortak bir program ve ortak bir siyasi üst yapıda güç birliği çağrısı yapar” denildi.